Chile jugará la Copa Davis ante Luxemburgo sin sus principales raquetas, Jarry y Tabilo

2 minutos

Santiago de Chile, 2 sep (EFE).- El capitán de Chile, Nicolás Massú, asume la lucha por la permanencia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Luxemburgo, la próxima semana, sin sus principales raquetas Nicolás Jarry (102º) y Alejandro Tabilo (122º), ausentes en la nómina divulgada por la Federación de Tenis chilena.

Chile defenderá de local en Santiago los días 13 y 14 de septiembre su lugar en el certamen, luego de perder en su visita ante Bélgica, en febrero pasado, por la primera ronda de las clasificatorias para avanzar a las Finales de la Davis.

Los dos tenistas chilenos mejor ubicados en el ranking ATP quedaron fuera por decisión propia, Jarry ha priorizado estar con su familia ante el reciente nacimiento de su tercera hija, mientras que Tabilo quiere tomar tiempo para recuperarse de distintas lesiones sufridas en esta temporada.

Para el duelo ante los europeos Massú llamó Cristian Garín (126°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) y citó a tres jóvenes raquetas como apoyo Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez.

“Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones”, comentó Tabilo en sus redes sociales.

El tenista explicó que sufrió un edema óseo en una de sus muñecas y que luego tuvo un desgarro abdominal que le mantuvo fuera de competencia por varios meses, por lo cual se aboca en su regreso a las canchas para jugar torneos del circuito y recuperar el terreno perdido.

Jarry también explicó que “mi corazón y mi cabeza están con mi familia”, a través de un mensaje de video en sus redes.

Aunque ambos tenistas siguen siendo los principales referentes del país austral, su posición en la clasificación mundial ha decaído considerablemente al estar fuera del top 100, luego de haber ocupado lugares entre los primeros 30 el año pasado.

Chile será local en el Court del Parque Estadio Nacional que tiene una superficie de arcilla, a la cual sus tenistas están habituados, para enfrentar por primera vez en su historial a Luxemburgo que no tiene jugadores ubicados en los primeros 200 puestos del ranking ATP.

Un triunfo ante Luxembrugo hará que Chile juegue, en febrero de 2026, la opción de volver a disputar las Finales de ese año de la Copa Davis. Si pierde, deberá disputar los ‘playoffs’ del Grupo Mundial. EFE

