Chile jugará las semifinales de la Copa de Naciones de Nueva Zelanda

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Redacción deportes, 18 jun (EFE).- La selección de Chile jugará las semifinales de la Copa de Naciones de hockey hierba femenina que se disputa en Nueva Zelanda, en las que se medirá a la de India, después de empatar este jueves con Corea del Sur (2-2) y acabar segunda del grupo B tras el equipo neozelandés.

Dos tantos de Fernanda Arrieta, uno nada más comenzar el partido y el segundo de penalti stroke al final del primer cuarto, dieron a «Las Diablas» el punto necesario para asegurar su pase a las semifinales frente al conjunto asiático, que necesitaba ganar para superar a Chile.

Pese a igualar el marcador en el segundo cuarto y mantener sus opciones, Corea se resintió de jugar en inferioridad durante diez minutos del segundo tramo del partido, por una tarjeta amarilla mostrada a Mihyang Parker, y su presión no fue suficiente.

Además de Chile, que en agosto participará por segunda vez en un Mundial como campeona del torneo clasificatorio jugado en Santiago, en la jornada de hoy de la Copa de Naciones también se clasificó para semifinales la selección de Estados Unidos al golear (4-0) a la de Japón y acabar segunda del grupo A, detrás de la de India.

Las semifinales, India-Chile y Nueva Zelanda-Estados Unidos, se resolverán el sábado 20 y la final será el domingo 21. EFE

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