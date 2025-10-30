Chile lanza plataforma colaborativa que ayudará al desarrollo de una IA latinoamericana

3 minutos

Santiago de Chile, 30 oct (EFE).- Chile lanzó este jueves la plataforma colaborativa ‘Copuchat’, una interfaz que ayudará a la construcción del primer modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado desde Latinoamérica y el Caribe conocido como Latam GPT.

Impulsada por el Ministerio de Ciencias del país suramericano y liderada técnicamente por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), ‘Copuchat’ fue diseñada para recopilar datos de conversaciones generadas por usuarios de la región que servirán para entrenar al modelo Latam GPT, contribuyendo a equilibrar la falta de diversidad de los modelos actuales.

«Por primera vez, estamos creando una Inteligencia Artificial con las voces, acentos y expresiones de nuestra región, una IA que hable como nosotros, que entienda nuestras realidades y que refleje nuestra diversidad cultural», dijo el ministro chileno de Ciencias, Aldo Valle.

El lanzamiento de ‘Copuchat’, señaló el Ejecutivo, responde a la necesidad de «construir sistemas más representativos de la realidad latinoamericana», considerando que otros modelos de lenguaje utilizan mayormente datos de Estados Unidos y Europa.

‘Copuchat’ permite a cualquier persona conversar de manera anónima y segura con el sistema, recolectando así datos reales del uso del lenguaje latinoamericano.

«Con esto Chile demuestra que la ciencia, la tecnología y la innovación también pueden ser una expresión de nuestra identidad y de nuestro compromiso por construir un futuro más justo, inclusivo y compartido», subrayó Valle.

Por su parte, el director ejecutivo del CENIA, Rodrigo Durán, señaló que hoy LatamGPT «es un modelo de lenguaje que comprende y procesa información de América Latina y el Caribe y que está en plena etapa de alineamiento, es decir, de un ajuste fino en que los usuarios retroalimentan al modelo evaluando las respuestas que éste entrega frente a las preguntas sobres nuestras realidades culturales y lingüísticas».

«Mientras las grandes empresas tecnológicas invierten millones de dólares en ese proceso de ajuste, nosotros apostamos por otro camino: la colaboración y la co-construcción», enfatizó.

Con un diseño que inició formalmente en 2023, Latam GPT ha fomentado la participación de decenas de organizaciones de 12 países.

A mediados de este año, sus desarrolladores informaron que contaban con el equivalente a unos 17,5 terabytes de información en gran parte inéditos -por proceder de fuentes externas a internet-, entre ella muchos datos relativos a las lenguas indígenas, una de las prioridades que el proyecto ha incorporado como parte del entrenamiento de su algoritmo. EFE

ssb/gad