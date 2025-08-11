Chile manda en remo, Colombia en el BMX freestyle y Brasil vuela en las medallas

Luis Alejandro Amaya

Luque (Paraguay), 11 ago (EFE).- Chile confirmó este lunes su dominio en el remo durante la tercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior en la que Colombia también mostró su experticia en el BMX freestyle.

Chile y Colombia tienen ambiciones superiores, pues de momento pelean también por el segundo lugar del medallero general, que lidera Brasil.

Al promediar la jornada del lunes la delegación verdeamarela acumula 26 metales (13 de oro, 5 de plata y 8 de bronce).

Chile es segundo con 12 (6 de oro, 3 de plata y 3 de bronce) y Colombia es tercero con 13 (4-3-6).

El equipo chileno integrado por Pedro Labatut, Bastián López, Benjamín Menjiva y Rodrigo Paz obtuvo hoy la medalla de oro en el remo cuatro sin timonel masculino (M4-) al completar su travesía 6 minutos, 19 segundos y 29 centésimos, mientras que los argentinos Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla lo hicieron en 6:22.91.

El bronce fue para los brasileños Andrei Alves, Diogo Goncalves, Kayki Siqueira y Miguel Marques, que pararon los cronómetros en 6:32.41.

El freestyle, de amarillo, azul y rojo

Los colombianos Queen Saray Villegas y Saúl Hernández se hicieron notar en las pruebas de BMX al ganar oro en el freestyle.

A primera hora, Queen Saray, diploma olímpico en los Juegos Olímpicos París 2024, se adjudicó la presea dorada y aseguró un cupo en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Completar su rutina con 81.67 puntos en el Parque del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en la vecina ciudad de Luque , mientras que su hermana Lizsurley Villegas se quedó con la plata al sumar 76.00.

La medalla de bronce fue para la chilena Catalina Henríquez, con 72.67, y el cuarto lugar fue para la mexicana Sofía Báez, con 51.67.

«Ahora toca entrenar demasiado para las próximas competencias, vienen muchos juegos, campeonatos, así que estamos preparándonos para eso, para seguir representando muy bien a Colombia. Ahora tenemos un cupo para Lima 2027. La idea para esos próximos juegos es prepararnos y competir allí por Colombia», declaró Queen Saray a EFE tras la competencia.

«El sueño ahora es traerle a Colombia la medalla en los Juegos Olímpicos (en Los Ángeles 2028). Eso está en mente. Sé que es muy posible, así que estoy entrenando fuerte para eso y siempre en la cabeza con esa mentalidad», añadió.

En segundo turno, Saúl Hernández, con 92.67 puntos, se impuso al argentino Manuel Turone, que se colgó la plata con 91.00, y al brasileño Davi Gibim, calificado con 79.67.

María Lucía de Campos utilizó su skate para subir a lo más alto del podio del skateboard femenino, con una performance calificada con 151.21, mientras que la estadounidense Poe Pinson se quedó con la plata al ser puntuada con 143.31, y la argentina Morena Abril se hizo al bronce tras adjudicársele 113.81.

El tiro deportivo comenzó a darle buenos réditos a la delegación de Estados Unidos al ganar el oro y la plata en la categoría rifle de diez metros aire masculino.

Braden Peiser se llevó el metal dorado al anotar 251.3 tras sus ocho rondas, mientras que su compatriota Lake Griffin disparó para 248.4.

El bronce fue para el salvadoreño Diego Santamaría, que tiró para 224.9. EFE

