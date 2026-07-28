Chile mantiene el tipo de interés en el 4,5 % y advierte «volatilidad» internacional

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Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- El Banco Central de Chile decidió este martes mantener la tasa de interés referencial en 4,5 % y advirtió que el panorama internacional «continúa marcado por la volatilidad» a la guerra en Oriente Medio, al tiempo que las expectativas inflacionarias de corto plazo aumentaron en línea con los movimientos del precio del petróleo.

El organismo señaló que «la evolución futura de la tasa de política monetaria irá evaluándose en función del desarrollo de los acontecimientos», la decisión fue definida de forma unánime por sus cinco consejeros.

«A dos años plazo, la inflación esperada tanto por la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como por la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubica en 3 %», señaló la entidad.

Respecto del escenario global, el Banco Central recalcó que se mantiene la «incertidumbre en torno a la normalización» de la oferta de petróleo, a raíz de la escalada de ataque tras la firma del cese el fuego entre Estados Unidos e Irán en junio pasado.

Con la guerra como telón de fondo, «se aprecia un escenario de resiliencia heterogéneo entre países, apoyado por la inversión en inteligencia artificial (IA)».

A nivel interno, el ente emisor explicó que durante mayo el Índice de Actividad Económica (Imacec) cayó 0,9 % anual «por factores de oferta ligados a recursos naturales, a lo que se suma el bajo desempeño de sectores vinculados a la inversión».

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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