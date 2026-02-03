Chile no contará con el esquiador olímpico Henrik Von Appen en Milano-Cortina por lesión

2 minutos

Santiago de Chile, 3 feb (EFE).- El equipo chileno para los Juegos Olímpicos de invierno que comienzan este viernes en las ciudades italianas de Milán y Cortina ha perdido por lesión al experimentado esquiador Henrik Von Appen, informó el Comité Olímpico (COCh)del país austral.

El especialista de esquí alpino sufrió una caída a alta velocidad en la reciente Copa del Mundo de Crans-Montana en Suiza, y chocó con las mallas de protección, que le ocasionó una lesión.

Von Appen se preparaba para participar en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos consecutivos tras debutar en la edición de 2014.

“El accidente le provocó múltiples lesiones, entre ellas una laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo ‘asa de balde’ del menisco interno de la rodilla derecha”, explicó el COCh en un comunicado.

Durante su caída en la prueba de descenso fue trasladado en un helicóptero desde la pista para recibir atención médica inmediata.

El equipo chileno que competirá en los Juegos quedará conformado por tres deportistas: Stephanie Joffroy (esquí acrobático), y los debutantes Matilde Schwencke (esquí alpino) y Sebastián Endrestad (esquí de fondo).

Von Appen llegaba a la cita olímpica luego de haber conseguido su mejor clasificación en Copa del Mundo, al finalizar en la posición 16 del descenso de la Copa del Mundo en Wengen (Suiza) compitiendo ante los mejores exponentes de la disciplina.

Allí logró su mejor marca en esta prueba de 1 minuto, 35 segundos y 02 centésimas, aunque también había conseguido una ubicación en el puesto 14 en 2022.

“Hicimos todo lo posible pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca de las carreras olímpicas, como para poder competir por medallas y no solo participar”, aseguró el esquiador que ya se encontraba en Italia.

El deportista de 31 años aseguró que “estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel, pero este deporte es así y tiene sus riesgos”.

Von Appen buscaba igualar el récord de otros dos deportistas chilenos con cuatro participaciones de Juegos de Invierno: Noelle Barahona (2006-2018) y a Nils Linneberg (1988-1998).

Chile ha participado en 18 ediciones del máximo evento de los deportes sobre nieve y hielo, desde su estreno en Sankt Moritz 1948, faltando solo a Sapporo 1972 y Lake Placid 1980. EFE

