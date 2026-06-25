Chile oficializa la adjudicación a la española Sacyr de una carretera de veinte kilómetros

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Santiago de Chile, 25 jun (EFE).- El Diario Oficial de Chile confirmó este jueves la adjudicación de la concesión vial Ruta Pie de Monte a la española Sacyr, un proyecto que incluye la construcción, operación y mantenimiento de una carretera de veinte kilómetros en la zona centro-sur del país.

Con un presupuesto oficial estimado de 330 millones de euros (unos 375 millones de dólares), la nueva ruta unirá las localidades de San Pedro de la Paz y Coronel y contribuirá a mejorar la conectividad del Gran Concepción, la capital de la región del Biobío, ubicada a más de 520 kilómetros al sur de la capital chilena.

«Este nuevo corredor vial se proyecta como la alternativa a la actual Ruta 160, vía que los últimos años ha enfrentado una alta demanda, producto del crecimiento urbano y poblacional del sector», explicó la constructora en un comunicado.

El proyecto, agregó la compañía española, «permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento, fortalecer la seguridad vial, ordenar los flujos vehiculares y favorecer la competitividad productiva de la región, especialmente para el transporte de carga y los desplazamientos de larga distancia».

Los ingresos totales previstos a lo largo del periodo de concesión ascenderán a 3.765 millones de euros, indicó Sacyr.

El proyecto incluye infraestructuras de última generación, además de obras de iluminación, saneamiento y drenaje, paisajismo, seguridad vial y sistema de telepeaje.

Sacyr, presente en Chile desde 1996, opera actualmente un total de once rutas concesionadas, cinco aeropuertos, siete hospitales en distintas etapas de desarrollo y cinco plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua.

Con presencia en catorce de las dieciséis regiones de Chile, Sacyr genera más de 4.100 empleos directos, de acuerdo con la compañía. EFE

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