Chile pretende jugar a un «alto nivel» en exámenes con Portugal y República del Congo

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Santiago de Chile, 29 may (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, destacó este viernes la oportunidad de jugar a un «alto nivel» los partidos amistosos con dos selecciones que jugarán el Mundial de 2026: Portugal y República Democrática del Congo, los días 6 y 9 de junio.

«Estos partidos son durísimos porque son selecciones que van a jugar el Mundial, pero la única manera de poder volver a competir a alto nivel en competencias oficiales es jugar este tipo de partidos», dijo Córdova en conferencia de prensa.

La selección chilena será visitante en ambos encuentros.

Viajará este domingo a Europa para enfrentar a Portugal en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras, cerca de Lisboa, y tres días después se medirá con los congoleños en el Estadio Municipal La Línea de la Concepción, en la ciudad española de Cádiz.

Con estos dos partidos, Chile habrá completado cuatro exámenes con selecciones que jugarán el Mundial. En marzo pasado se midió con Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Para el técnico de La Roja, que no se clasificó a la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, estos encuentros servirán «para que los jugadores se vayan acostumbrando a otras velocidades y a espacios más reducidos».

Córdova se refirió especialmente a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, quien se alista para jugar su último Mundial.

«Es candidato a ganarlo, porque tiene grandes jugadores, mañana algunos jugarán la final de Champions por lo que sabemos que será un partido muy difícil», dijo sobre el conjunto que dirige el español Roberto Martínez.

Chile se encuentra en un proceso de renovación tras finalizar las eliminatorias sudamericanas en la décima y última posición, en septiembre de 2025, y prepara un grupo de jugadores que sean elegibles para las clasificatorias al Mundial de 2030 y la Copa América del 2028.

Córdova citó a 26 jugadores y las grandes novedades son el llamado del suizo-chileno, Nils Reichmuth, del FC Thun de la Superliga suiza, y el regreso del guardameta de Argentinos Juniors, Brayan Cortés, que había perdido la titularidad.

«Hay un seguimiento de muchos arqueros, y ahí Brayan está pasando por un buen momento en Argentina, así es que decidimos que era prudente volver a llamarlo», dijo.

El entrenador también explicó la ausencia del volante Erick Pulgar, del brasileño Flamengo, quien alegó «razones personales» para no ser citado.

«Nosotros sí queremos que esté y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar. Para eso no tengo la respuesta, pero sin duda que es un jugador importante y nos hubiese encantado que hubiese estado», comentó.

Los convocados son:

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea-GBR), Thomas Gillier (Montreal-USA) y Brayan Cortés (Argentinos Juniors-ARG).

Defensas: Francisco Sierralta (Auxerre-FRA), Iván Román (Atlético Mineiro-BRA) Guillermo Maripán (Torino-ITA), Igor Lichnovsky (Karagümruk-TUR), Gabriel Suazo (Sevilla-ESP), Diego Ulloa (Colo Colo), Felipe Faúndez (O’Higgins) y Francisco Salinas (Coquimbo Unido).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León, MEX), Vicente Pizarro (Rosario Central-ARG), Felipe Loyola (Pisa-ITA), Matías Sepúlveda (Lanús-ARG), Lautaro Millán (Independiente-ARG), Nils Reichmuth (Thun-SUI), Ignacio Saavedra (Rubin Kazán-RUS), Agustín Arce (Universidad de Chile) y Víctor Méndez (Colo Colo).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Independiente-ARG), Darío Osorio (FC Midtjylland-DIN) Gonzalo Tapia (Sao Paulo-BRA), Iván Morales (Argentinos Juniors-ARG), Lucas Cepeda (Elche-ESP) y Clemente Montes (Universidad Católica). EFE

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