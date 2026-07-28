Chile prevé extensión de lluvias y una presencia activa de El Niño hasta octubre de 2027

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Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- La proyección de Chile para los próximos tres meses es de extensión de las lluvias, con una caída de agua sobre los indicadores normales, y una presencia del fenómeno El Niño activo hasta el otoño austral de 2027, según informó este martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La institución indicó que agosto podría registrar precipitaciones sobre los valores normales especialmente entre las regiones de Atacama hasta Los Lagos, incluyendo la capital Santiago, según el pronóstico estacional para los próximos meses que incluye septiembre y octubre.

«Esperamos que El Niño se mantenga hasta otoño del 2027, siendo el punto máximo entre octubre y noviembre, en base a las proyecciones», indicó Catalina Miranda, meteoróloga de la DMC.

Y especificó que se espera en Santiago «sobre 102 milímetros» en caída de agua, cuando los parámetros normales son entre 38 mm y ese rango tope.

El pronóstico estacional, aclararon, muestra tendencias climáticas y no la ocurrencia de eventos extremos específicos como sistemas frontales o temporales intensos.

Asimismo, se pronostica temperaturas máximas y mínimas sobre lo normal en gran parte del norte y centro del país. En La Serena (norte) las máximas superarían los 17 grados centígrados, por encima del promedio estacional, o en Temuco (sur) las mínimas podrían situarse entre 4 y 5 grados o menos.

Chile ha sido azotado en las últimas semanas por un intenso temporal en diez de las 16 regiones del país, que dejó 13 fallecidos más de 3.000 damnificados y produjo desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

La DMC confirmó que el episodio de lluvias que experimentó el país austral, entre el 14 y 21 de julio, fue uno de los «más significativos registrados en las últimas décadas», dijo el director subrogante Gastón Torres.

Se trató de tres sistemas frontales, reforzados por un río atmosférico, que afectaron el país de norte a sur, desde Atacama hasta Los Lagos, por lo que evento puede considerarse como un episodio meteorológico extremo, según el análisis técnico realizado por la institución.

Algunas zonas registraron una caída de agua récord como «Valparaíso con 206,1 milímetros, equivalente a tres veces su precipitación normal mensual, o La Serena que en ocho días cayó más de diez veces la lluvia habitual de todo julio y pasó de registrar un déficit cercano al 97% a un superávit del 200%», indicó Torres.

El fenómeno natural de El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y por cambios en la circulación atmosférica, lo que genera diversos efectos percibidos en distintas regiones del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) había estimado en 90 % la probabilidad de que el episodio climático apareciera este año con una fuerte intensidad, agravando sequías e intensificando lluvias, y aumentando riesgos de olas de calor en tierra y océano. EFE

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