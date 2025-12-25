Chile reconoce triunfo de Asfura en Honduras y apunta a «ampliar» relación bilateral

Santiago de Chile, 25 dic (EFE).- El Gobierno de Chile reconoció este jueves al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y manifestó su «respeto por la declaratoria institucional» que «otorga certeza jurídica del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo del proceso y sus resultados».

A través de un comunicado difundido por la Cancillería chilena, el gobierno tomó conocimiento de la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras tras las elecciones del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano.

«El Gobierno de Chile espera trabajar con la futura administración gubernamental de Honduras, buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral, vínculos que el 27 de enero de 2026 cumplirán 160 años de relaciones diplomáticas», puntualizó el gobierno chileno.

Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de su país, proceso que tomó 24 días desde las elecciones generales y que fue apuntado por denuncias de «fraude» desde antes de las votación, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta «injerencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo a datos del CNE. EFE

