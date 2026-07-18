Chile repara daños del sistema frontal en el centro-sur mientras lluvias avanzan al norte

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Santiago de Chile/Valparaíso, 18 jul (EFE).- La zona centro-sur de Chile trata de reparar este viernes los estragos que ha dejado el intenso temporal en las últimas horas, mientras el sistema frontal avanza hacia el norte, donde las autoridades mantienen la alarma roja por riesgo de desbordes y aluviones.

Según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el temporal deja cuatro muertos; miles de personas evacuadas de forma preventiva -principalmente en la periferia capitalina y en la región de Valparaíso-; más de 800 personas albergadas; cerca de un millar aisladas debido a la crecida de ríos y esteros; y más de 5.500 viviendas dañadas.

«La Región Metropolitana -a la que pertenece Santiago- resistió relativamente bien. Hicimos un trabajo que fue muy responsable en los campamentos. Quiero agradecerle a esos alcaldes que entendieron lo importante de actuar a tiempo», indicó a los medios el delegado presidencial en la capital, Germán Codina.

El tren de sistemas frontales afectó a 10 de las 16 regiones del país, dejando a su paso calles anegadas, cortes de luz, intensas marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de río y fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros horas en algunas zonas, que tumbaron tendidos eléctricos y árboles.

Hasta el mediodía del sábado, más de 350.000 hogares se encontraban sin luz, principalmente en Valparaíso.

«Fenómenos extraordinarios como este temporal, con más 200 milímetros de agua que cayeron prácticamente en un día, dan cuenta de los problemas estructurales que tiene Chile», lamentó a EFE el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

Hoy en día, agregó, «somos un Estado que no tiene músculo ni la capacidad suficiente para asegurarle los servicios básicos a la gente en circunstancias de dificultad meteorológica como la que estamos viviendo».

«No imaginábamos esta magnitud»

En la población Manuel Bustos, un histórico asentamiento de la periferia de la ciudad de Viña del Mar, a 110 kilómetros al noreste de Santiago, vecinos achicaban agua este sábado y sacaban barro de sus viviendas, mientras otros despejaban los caminos.

«Sabíamos que venia un temporal, pero no imaginamos que sería de esta magnitud. Tenemos mucha gente ha sufrido desmoronamientos de tierra, voladuras de techos que fueron arrancados de raíz», indicó a EFE María Tapia Díaz, presidenta de la asociación vecinal Comité Villa La Padrera.

«Lo más urgente hoy es reparar los techos, tener material de construcción para enfrentar lo que queda del invierno», agregó.

La población, donde viven cerca de 1.500 familias y que ya fue muy afectada por los devastadores incendios de 2024, se emplaza en los cerros de Viña del Mar, en medio de numerosas quebradas y pronunciadas pendientes que dificultan el tránsito.

«La situación en general es muy difícil. Estamos levantando los catastros pero te puedo decir que en general, directa o indirectamente, la totalidad de las familias han sufrido daños por el temporal», Carolina Rojas, presidenta del Comité de Vivienda Acogida 2001 (74 familias) del Campamento Manuel Bustos

La intensidad y extensión del temporal lo sitúan entre los episodios meteorológicos más significativos registrados en los últimos años, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El tren de sistemas frontales, que se espera dure hasta la noche del domingo, se está desplazando hacia el norte y llegará primero a Coquimbo, a 460 norte de Santiago, donde el Senapred declaró la alerta roja.

La atención también está puesta en Atacama, ubicada a 800 kilómetros al norte de Santiago y epicentro de los grades aluviones de 2015.

El temporal está relacionado con el fenómeno El Niño y llega tras un otoño especialmente cálido y seco en gran parte del país. EFE

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