Chile se toma en serio su ambición de medallas y desplaza a Perú a 297 deportistas

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- Chile acude con una delegación de 297 deportistas a la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos que se desarrollarán a partir de este sábado en Ayacucho y Lima, donde aspira, como mínimo, repetir su tercer lugar en 2024.

Será la quinta ocasión en la que los deportistas chilenos compitan en este evento tras su debut en Trujillo 2013, y buscarán destacar en los primeros lugares con su desempeño en 31 especialidades.

Las disciplinas de remo, canotaje, esquí náutico, tiro, tenis, atletismo y tenis de mesa son históricamente las que han dominado los componentes del ‘Team Chile’, como lo demostraron en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Chile tiene el desafío de superar la cosecha de 72 metales obtenida el año pasado, en el que, con 30 oros, finalizaron por detrás de Colombia y Perú en el medallero.

El equipo chileno tendrá a la esgrimista Aranza Inostroza y el tirador Héctor Flores como abanderados de una delegación en la que destacan competidores con notables desempeños internacionales y que se preparan dentro del ciclo olímpico para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Siento que va a ser una muy linda experiencia”, aseguró en el acto de abanderamiento la floretista Inostroza, única esgrimista chilena que compitió en París 2024.

Chile acude con ambición de protagonismo a esta competencia, pero el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, recordó que se trata “del primer paso para todos los deportistas chilenos que aspiran a clasificar a los próximos Juegos Olímpicos”.

La nadadora y múltiple medallista Kristel Köbrich será una de las figuras con más experiencia en los Juegos Bolivarianos. A sus 40 años es la deportista chilena con más Juegos Olímpicos con 6 ediciones, pero no será la de mayor edad en esta delegación.

Esa distinción la tiene la tenismesista Tania Zeng con 59 años, medallista panamericana que fue una de las revelaciones en su debut olímpico en París 2024, mientras que la más joven es Ignacia Muñoz con 13 años y que competirá en el skateboarding.

Los chilenos también estarán representados por el campeón mundial adulto de esquí náutico Matías González y el tirador Flores, quien actualmente ocupa el quinto lugar del ranking mundial en la modalidad de skeet.

“Es un honor, espero representarlos de la mejor forma en este mega evento”, dijo Flores sobre su responsabilidad como abanderado.

Los Juegos Bolivarianos se disputarán desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre y reunirá a más de 4.000 atletas de ocho países sudamericanos, con excepción de Argentina y Brasil, y otros nueve de Centroamérica y el Caribe. EFE

