Chile sufre un histórico temporal y evacua contrarreloj poblaciones por riesgo de crecidas

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Santiago de Chile, 17 jul (EFE).- El intenso temporal que azota Chile sigue descargando precipitaciones históricas para un mes de julio en la zona centro-sur, mientras las autoridades evacuan contrarreloj poblaciones construidas de manera irregular en lechos de ríos por riesgo de crecidas y aluviones.

«Tenemos que sacar lecciones: hay lugares que no son habitables», dijo en rueda de prensa el presidente chileno, José Antonio Kast, desde la región del Biobío, a 500 kilómetros al sur de la capital, una de las más afectadas.

El líder ultraderechista, que afronta su primera emergencia desde que llegó al poder en marzo pasado, agradeció la colaboración de las distintas administraciones regionales y aseguró que «no hay diferencias políticas cuando hay chilenos damnificados o frentes de mal tiempo que solamente podemos mitigar, no detener».

El sistema frontal afecta a 10 de las 16 regiones del país y deja calles anegadas, cortes de luz, intensas marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de río y fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros horas en algunas zonas, que han tumbado tendidos eléctricos, árboles y una enorme grúa en la ciudad norteña de Coquimbo.

Hasta el momento, se contabilizan al menos tres muertos, un centenar de casas destruidas o con daños graves y más de 400.000 hogares sin electricidad, principalmente en la región de La Araucanía, a 750 al sur de Santiago, según el último balance de las autoridades.

«Nos encontramos bajo la presencia de un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso y de características excepcionales, cuya intensidad y extensión lo sitúan entre los episodios más significativos registrados en los últimos años», indicó el director de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Gastón Torres.

De cumplirse los pronósticos, agregó Torres, podría convertirse en el episodio de lluvias más intenso registrado para un mes de julio desde que existen mediciones.

La región costera de Valparaíso es la que más agua registra hasta ahora, con 142 milímetros caídos desde el jueves por la mañana hasta el mediodía del viernes, seguida de la capitalina (132,6 mm) y O’Higgings (101,6 mm), según la DMC.

Desalojos preventivos y pendientes del norte

En Talagante, en la periferia capitalina, las autoridades y los cuerpos de seguridad se afanaban este viernes en evacuar a los vecinos que aún no habían abandonado sus casas en el campamento Ribera del Río, construida de manera irregular en el cauce del río Mapocho.

«Hay un riesgo inminente y no quiero que nadie muera», dijo a EFE el alcalde la localidad, que minutos después encabezó un convoy con militares, policías y bomberos y, altavoz en mano, pedía a los vecinos dejar sus viviendas.

«El río siempre lo toma su cauce. Acá, la última gran crecida fue hace 23 años», añadió el edil.

Bastián Palacios, un vecino de Talagante, explicó a EFE que los desalojados se instalaron hace años en el lecho de este río, el principal de Santiago y que nace en Los Andes, «sin preparar el terreno ni pensar que podía crecer nuevamente».

También fueron desalojados de forma preventiva otros campamentos cercanos al río Maipo, a la altura de Puente Alto, otra localidad del sur capitalino.

Una de las localidades más afectadas hasta hora por las lluvias es Penco, en la región del Biobío, donde la subida del mar inundó decenas de viviendas cercanas al litoral.

El pequeño municipio, al que se dirige Kast este viernes, se estaba recuperando de las llamas, pues fue el epicentro de los devastadores incendios que en enero asolaron el sur de Chile y dejaron una veintena de muertos.

El tren de sistemas frontales, que se espera dure hasta la noche del domingo, avanza hacia el norte, donde en las últimas horas se preparan intensamente para recibir las lluvias.

La atención está puesta en Atacama, ubicada a 800 kilómetros al norte de Santiago y epicentro de los grades aluviones de 2015, y en Coquimbo, cuyas autoridades han reconocido que la región «no está preparada».

El Gobierno decretó la suspensión de las clases para este viernes en la mayoría de las regiones afectadas por el temporal, que está relacionado con el fenómeno El Niño y que llega tras un otoño especialmente cálido y seco en gran parte del país. EFE

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