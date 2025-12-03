Chile suspende importaciones de carne de cerdo desde España por brote de peste porcina

Santiago de Chile, 3 dic (EFE).- El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) anunció este miércoles la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes desde España tras la aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona.

La institución indicó que «reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa» y alertó que «todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo.

«Como medida preventiva, Chile aplicará un periodo de resguardo de 30 días —equivalente a dos ciclos de incubación del virus— desde la fecha probable de infección», indicó el SAG.

Esto implica que, agregó, «todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente».

Actualmente, los productos porcinos provenientes de España representan el 2 % del total de importaciones de estas mercancías, según cifras oficiales.

La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los cerdos y jabalíes, que no se transmite a humanos y de la cual Chile se mantiene libre.

Sin embargo, agregó el SAG, «debido a su alto impacto productivo, un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial».

Los dos primeros casos de peste porcina en jabalíes se detectaron hace seis días en la localidad de Cerdanyola del Vallès, en la provincia de Barcelona (noreste de España) tras 31 años libres de la enfermedad en España. EFE

