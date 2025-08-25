The Swiss voice in the world since 1935

Chile suspende las importaciones avícolas desde Argentina por un brote de gripe aviar

2 minutos

Santiago de Chile, 25 ago (EFE).- El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile informó este lunes la suspensión temporal de todas las importaciones avícolas provenientes de Argentina tras la detección en un local comercial de Buenos Aires de un brote de gripe aviar altamente patógena.

La medida, explicó el organismo chileno, «se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023».

El SAG, a modo de emergencia, solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) argentino suspender la certificación para exportación a Chile de carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, huevos con cáscara para consumo humano y productos cárnicos procesados, entre otras mercancías detalladas en un comunicado.

Las autoridades sanitarias chilenas detallaron que solo aceptarán exportaciones argentinas con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025, quedando prohibido el ingreso de productos elaborados de manera posterior.

Chile importó entre julio de 2024 y agosto de 2025 7.648 toneladas de carne de ave desde Argentina, un 8 % del total de las importaciones de este producto en el periodo, que alcanzan las 96.475 toneladas.

En el caso de los huevos frescos para consumo humano, 704 toneladas provienen de Argentina, equivalentes al 30 % del volumen total importado, que suma 2.370 toneladas.

Brasil es el principal proveedor de productos avícolas para Chile. Sin embargo, este país también se vio afectado hace unos meses por un brote de gripe aviar, situación que ya fue superada al recuperar recientemente su condición de país libre de la enfermedad.

Frente a ello, el SAG levantó la prohibición de ingreso para este tipo de productos provenientes de Brasil.

A principios de marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó nuevas recomendaciones sanitarias ante la reaparición de la gripe aviar de alta patogenicidad en América Latina y el Caribe. EFE

