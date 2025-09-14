The Swiss voice in the world since 1935

Chile toma ventaja de 2-0 en su serie ante Luxemburgo con triunfos de Garín y Barrios

Santiago de Chile, 13 sep (EFE).- El tenista chileno Tomás Barrios derrotó este sábado al europeo Alex Knaff por 6-1, 6-2, para poner 2-0 en ventaja al país austral en su serie frente a Luxemburgo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, que se disputa en la pista del Parque Estadio Nacional en Santiago.

Barrios, 134 del ranking mundial, dominó a Knaff (668) en el primer set quebrando el servicio de su rival en el primer juego, y aunque el luxemburgués logró colocarse 2-1 el chileno consiguió cuatro juegos consecutivos para establecer el marcador en 6-1.

La superioridad de Barrios sobre Knaff, quien no jugaba desde julio pasado, volvió a evidenciarse en el segundo set a pesar de que el tenista europeo intentó dar más pelea con un comienzo más igualado que luego decantó en un 6-2.

Este resultado se sumó al triunfo que había conseguido Cristian Garín (124) frente a Aaron Gil García (1.361) en el primer partido por 6-2, 6-7, 6-2, que impulsó al equipo chileno, pero que para conseguirlo debió superar algunos problemas que le afectaron en el segundo set.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrenta por primera vez en su historial a Luxemburgo, y quedó a una victoria de lograr su lugar en las clasificatorias de 2026 para del Grupo Mundial.

“Sabía que el ranking no importaba mucho porque siempre se puede complicar, traté de seguir haciendo mi juego y no dejarle la iniciativa”, comentó Barrios en conferencia de prensa.

Garín, por su parte, partió seguro en el primer set y se puso en ventaja rápidamente ganando los tres primeros juegos, y aunque Gil García logró recuperarse para quedarse con un par de juegos, el chileno quebró dos veces en el set para imponerse por 6-2.

La paridad entre ambos predominó en el segundo set, que termino llevándoselo el luxemburgués en tie break para igualar 1-1, luego de que Garín no supiera cerrarlo a su favor tras quebrarle el servicio.

Garín se recompuso para el tercer set en el que logró quebrar en tres ocasiones el servicio de Gil García, quien tuvo dos dobles faltas y terminó cediendo 6-2 para alivio del chileno.

“El segundo set siento que lo debía haber ganado, tuve muchas chances sobre 30, muchas oportunidades y en el momento que se puso igualado me puse un poco tenso”, explicó Garín en conferencia de prensa.

“Es difícil cuando uno viene sin ritmo de competencia, pero por suerte pude comenzar el tercer set de buena forma. En los papeles se veía fácil, pero nunca es fácil en Copa Davis”, remarcó en referencia a su rival.

La jornada del domingo comenzará con el duelo de dobles en el que se enfrentarán los chilenos Matías Soto y Barrios con la pareja formada por Knaff y Raphael Calzi que si logran imponerse obligarán a jugarse el tercer partido de sencillos.

Si los capitanes de ambos equipos no deciden lo contrario, Garín jugaría ese duelo ante Knaff, ambos considerados las raquetas principales para esta serie. EFE

