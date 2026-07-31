Chile y Corea del Sur exploran una colaboración en la industria de minerales críticos

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Chile y Corea del Sur firmaron el jueves en Santiago un memorando de entendimiento para colaborar en la industria de minerales críticos, como el cobre y el litio, informaron los presidentes de ambos países.

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un cuarto de la oferta global, y el segundo de litio.

Ambas naciones comparten un Tratado de Libre Comercio desde 2024 y una relación estrecha. El país sudamericano fue el primero de la región con el que Corea del Sur firmó ese tipo de acuerdo.

El mandatario surcoreano Lee Jae Myung dijo que ampliarán la cooperación en «la cadena de valor de los recursos minerales» como el cobre y el litio, a través del intercambio de información, tecnología y capital humano, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

«Así entendemos hoy la cooperación en minerales críticos, un desafío que Chile y Corea sostienen juntos para dar estabilidad a las cadenas de suministro que el mundo necesita», agregó el presidente chileno José Antonio Kast.

Además, buscarán identificar oportunidades de inversión conjuntas, reuniendo a empresas de minerales críticos, infraestructura, seguridad pública y defensa.

Corea del Sur es el sexto socio comercial de Chile. En 2025, sus ventas internacionales al país asiático alcanzaron unos 4.800 millones de dólares, según Aduanas de Chile.

El presidente surcoreano está en una gira por Sudamérica que incluye Brasil, Chile y que culminará en Argentina.

En su primer destino, firmó acuerdos para cooperar con Brasil en biocombustibiles y tecnología.

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