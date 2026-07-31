Chile y Venezuela acuerdan la «normalización» de sus relaciones tras romper en 2024

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El gobierno de Chile anunció el jueves que acordó un plan con Venezuela para reestablecer sus relaciones bilaterales mediante la apertura de servicios consulares, tras su ruptura en 2024 por tensiones entre los entonces mandatarios Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

En julio de 2024, el gobierno chavista ordenó la salida de su personal diplomático de Chile y de otros seis países, que pidieron la «revisión completa de los resultados» de las elecciones en las que se había declarado ganador Maduro.

Cerca de 700.000 venezolanos viven en Chile, la mayor comunidad de migrantes en el país.

«Se ha logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones (…). A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa», dijo el presidente ultraderechista José Antonio Kast en el palacio presidencial.

El quiebre de las relaciones entre ambos países era un obstáculo para la política migratoria de Kast, que busca expulsar a la mayoría de los 330.000 indocumentados que residen en Chile, la mayoría de ellos venezolanos.

En un comunicado conjunto, las cancillerías de ambos países informaron que elaborarán una hoja de ruta para reanudar de manera «progresiva» los lazos diplomáticos.

«En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales», expresaron.

«Es algo que he estado esperado desde hace tiempo. Lo más importante, es que todos podamos regularizar nuestro estatus migratorio», dijo a la AFP José Riveros, un barbero de 29 años que llegó hace un año a Chile y que todavía no pudo arreglar sus papeles.

– Normalizar –

El político ultraderechista asumió la presidencia en marzo con el compromiso de imponer «mano dura» contra la migración irregular, a la que asocia al incremento de la criminalidad.

Aunque aumentó el flujo de expulsiones de migrantes a través de aviones militares, ninguno de ellos era venezolano. Sin lazos, el gobierno chileno no podía coordinar las repatriaciones.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló que aún no hay una fecha para reabrir los consulados en ambos países, pero que el fin de semana el jefe de asuntos consulares viajará a Caracas para tramitar el proceso, en una entrevista con la televisora estatal TVN.

Mackenna aseguró que cuando se reabran las oficinas, los venezolanos residentes en Chile podrán «poner al día sus papeles y empezar a normalizar» su situación migratoria.

Un anuncio que toma con entusiasmo Luis del Valle, un venezolano de 31 años que no pudo obtener los documentos necesarios desde su país para renovar su contrato cuando se rompieron las relaciones.

«Es importante para sentirnos más cómodos, no sentir que estamos huyendo de algo. Queremos la oportunidad, como todo ser humano, como todo buen ciudadano, para salir adelante», dice a la AFP.

– Un efecto natural –

Para el politólogo Rodrigo Espinoza, este paso diplomático es producto del cambio en la política exterior al mando de la presidenta interina Delcy Rodríguez, presionada por el gobierno estadounidense tras derrocar a Maduro.

Chile ha tenido un «alineamiento irrestricto con las políticas de Donald Trump» por lo que era «esperable un alineamiento del gobierno de José Antonio Kast con el Estado venezolano», agregó Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales.

Desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero, Washington mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Rodríguez.

axl/gta/mr