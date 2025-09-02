China, lista para mostrar su poderío militar en desfile por el fin de la II Guerra Mundial

Pekín, 2 sep (EFE).- Cazas de última generación, misiles balísticos avanzados y tanques anti-drones protagonizarán el desfile militar que Pekín celebra mañana miércoles por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, al que asistirán el líder chino, Xi Jinping, el ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

La capital del gigante asiático lleva varias semanas blindada bajo fuertes medidas de seguridad, con escáneres propios de aeropuertos a la entrada de organismos oficiales y guardias apostados las 24 horas en todos los pasos elevados de la ciudad.

China mostrará en el desfile, que marca la rendición formal de Japón en 1945, su poderío militar en medio de una creciente desconfianza hacia Occidente, las incertidumbres desatadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos o las disputas territoriales que mantiene con algunos de sus vecinos.

El acto incluirá un discurso en la plaza de Tiananmen de Xi, quien pasará revista a las tropas y dará cuenta de la modernización del Ejército Popular de Liberación (EPL), que en los últimos años ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en sus filas y la purga de dos ministros de Defensa.

Aunque se desconoce qué armamento presentará el país asiático, funcionarios de la cartera Defensa han reconocido que «gran parte se exhibirá por primera vez» o que todo será de producción nacional, mientras que el diario hongkonés South China Morning Post apunta a la posibilidad de que se muestren misiles con capacidad nuclear.

Song Zhongping, exinstructor del EPL, afirmó a ese periódico que podrían mostrarse nuevos sistemas de ataque hipersónico de precisión «que pueden contrarrestar eficazmente a adversarios fuertes, incluido EE. UU.», como el misil balístico DF-17 de corto alcance, el DF-26, capaz de alcanzar objetivos a más de 4.000 kilómetros de distancia y apodado como «Guam Killer», el JL-3, que se lanza desde submarinos, o el YJ-21, diseñado para penetrar defensas navales avanzadas.

También destacará la presencia de cazas furtivos de última generación, tanques mejorados con drones y los aviones de alerta KJ-600 temprana, entre otros.

Xi, rodeado de Putin y Kim

El desfile comenzará mañana 3 de septiembre a las 09.00 hora local (01.00 GMT), tendrá una duración de unos 70 minutos y contará con 45 formaciones militares y un sobrevuelo aéreo.

Está previsto que asista al acto el primer ministro eslovaco, Robert Fico -único líder de la Unión Europea que acudirá-, quien afirmó antes de viajar que quiere «expresar su respeto a todos los que hicieron sacrificios en la guerra contra el fascismo» y rendir homenaje al pueblo chino.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas.

Pero los invitados estrella serán Putin y Kim, que realizará su primer viaje al país asiático desde 2019 para reforzar unos lazos que se habían deteriorado a raíz del fortalecimiento de la cooperación militar entre el hermético país peninsular y Moscú.

En el acto también estarán presentes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros mandatarios asiáticos como el general líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, o el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Asimismo, el desfile contará con una nutrida presencia de dirigentes de países del sudeste asiático como Camboya, Vietnam, Laos o Malasia, en un momento en el que China trata de posicionarse frente a esta región, colectivamente su mayor socio comercial, como un socio más confiable que Estados Unidos.

Entretanto, una legión de vigilantes continúa supervisando estos días los puentes de Pekín, una constante en las grandes citas políticas en la capital desde que, en 2022, durante el XX Congreso del PCCh, un hombre colgó unos carteles en un puente de una autopista en los que pedía elecciones libres, tras lo cual fue arrestado. EFE

