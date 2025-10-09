The Swiss voice in the world since 1935
China añade 14 entidades, la mayoría con sede en EEUU, a lista de control de exportaciones

Pekín, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Comercio de China añadió este jueves a catorce organizaciones extranjeras, la mayoría de ellas con sede en Estados Unidos y pertenecientes al ámbito de la defensa, a su «lista de entidades no confiables», en medio de las fuertes fricciones comerciales entre Pekín y Washington.

La cartera señaló en un comunicado que la medida pretende «salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo nacional» de China.

Entre las firmas sancionadas se encuentran Dedrone by Axon, AeroVironment, BAE Systems y TechInsights y sus filiales, así como el Foro de Seguridad Internacional de Halifax (Canadá), evento en el que participó a finales del año pasado la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen (2016-2024). EFE

