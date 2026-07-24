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China añade a lista negra a 14 empresas europeas en represalia tras sanciones por Ucrania

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Shanghái (China), 24 jul (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este viernes que añadirá 14 empresas europeas a su lista de control de exportaciones, después de que Bruselas impusiera sanciones a un idéntico número de firmas del país asiático en su último paquete de medidas para penalizar la invasión rusa de Ucrania.

En un comunicado publicado en su página web oficial, un portavoz de Comercio apunta específicamente que se trata de una represalia por los «indignantes actos» de la Unión Europea (UE), haciendo referencia explícita a las sanciones impuestas a 14 compañías chinas, entre ellas 4 de la región semiautónoma de Hong Kong.

Las empresas afectadas son las italianas Lafert y Garnet; las alemanas Sindlhauser Materials, Rheinmetall y Antraco Chemie-Handelsgesellschaft; las francesas InPACT, III-V Lab y Cavok UAS; las polacas Vigo Photonics y Universidad Politécnica de Breslavia; la neerlandesa IHC; la checa Tatra Trucks; la búlgara Opticoelectron Group, y la lituana Ekspla. EFE

vec/aa/mb

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