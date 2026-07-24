China añade a lista negra a 14 empresas europeas en represalia tras sanciones por Ucrania

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Shanghái (China), 24 jul (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este viernes que añadirá 14 empresas europeas a su lista de control de exportaciones, después de que Bruselas impusiera sanciones a un idéntico número de firmas del país asiático en su último paquete de medidas para penalizar la invasión rusa de Ucrania.

En un comunicado publicado en su página web oficial, un portavoz de Comercio apunta específicamente que se trata de una represalia por los «indignantes actos» de la Unión Europea (UE), haciendo referencia explícita a las sanciones impuestas a 14 compañías chinas, entre ellas 4 de la región semiautónoma de Hong Kong.

La medida está dirigida contra firmas de varios países: en Italia, el productor de motores eléctricos Lafert y la compañía de automatización y robótica Garnet; en Alemania, el grupo de materiales de revestimiento Sindlhauser, el fabricante de armas Rheinmetall -el mayor del país- y el proveedor de químicos Antraco.

En Francia, el productor de obleas de fosfuro de indio InPACT, el laboratorio de investigación para fotónica y microelectrónica III-V Lab y el fabricante de drones Cavok UAS; en Polonia, la creadora de detectores de fotones por infrarrojos Vigo Photonics y la Universidad Politécnica de Breslavia (Wroclaw, en polaco).

Cierran la lista los astilleros neerlandeses IHC, la automotriz checa especializada en camiones Tatra Trucks, el fabricante búlgaro de óptica y optoelectrónica Opticoelectron Group y la firma lituana de sistemas láser Ekspla.

A partir de hoy mismo, estas 14 compañías europeas tendrán prohibido recibir exportaciones de productos chinos de doble uso civil y militar. Esta restricción se aplicará también, según el comunicado de Comercio, a empresas de otros países siempre y cuando esos bienes tengan su origen en el gigante asiático.

Cuestión de «seguridad nacional»

Pekín defendió la respuesta como una forma de «proteger la seguridad y los intereses nacionales», así como de «cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación».

La decisión no llega solo tras el anuncio de las sanciones por parte de Bruselas, sino que también se produce tan solo un día después de que una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pusiera fin a una visita oficial a China durante la que trataron precisamente la guerra en Ucrania, entre otros asuntos, con altos cargos como el canciller chino, Wang Yi.

Este mismo jueves, los dos eurodiputados españoles que formaban parte de la delegación, Javi López (PSC/S&D, socialistas) y Nicolás Pascual de la Parte (PP/EPP, conservadores) explicaron a EFE que habían trasladado a sus interlocutores chinos que colaborar en la resolución de ese conflicto es una «precondición» para que la UE «normalice» sus relaciones con Pekín.

Sin embargo, Pascual de la Parte denunció que China «no quiere asumir ninguna responsabilidad» y que se manejaba en «términos de equidistancia»: «Nos da la impresión de que no están dispuestos a ejercer ninguna presión fuerte sobre (el presidente ruso, Vladímir) Putin, al respecto», lamentó antes de apuntar al beneficio que obtendría Pekín al comprar petróleo y gas rusos con descuentos.

Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua, desde la que ha pedido proteger la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y atención a las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes, en referencia a Rusia. EFE

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