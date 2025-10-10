China abre una investigación antimonopolio a Qualcomm por compra de empresa israelí

1 minuto

Pekín, 10 oct (EFE).- China anunció este viernes la apertura de una investigación antimonopolio a la empresa estadounidense Qualcomm relacionada con la adquisición de la firma israelí Autotalks, en medio de renovadas tensiones en la guerra comercial con Estados Unidos.

El principal organismo regulador del mercado chino informó de la apertura de la pesquisa ante la supuesta violación, por parte de Qualcomm, de las leyes antimonopolio de China en la adquisición de la citada compañía de producción de semiconductores.

La investigación a uno de los gigantes mundiales de la producción de chips y otros componentes de alta tecnología llega en medio de la pugna entre Pekín y Washington por el dominio del sector tecnológico, uno de los ejes de la guerra comercial que libran los dos países desde inicios de año. EFE

