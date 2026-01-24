China abre una investigación contra su general de más alto rango y número 2 militar de Xi

Shanghái (China), 24 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció hoy que se ha abierto una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, el número dos del presidente del país, Xi Jinping, en la Comisión Militar Central (CMC), por «supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley».

Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, el máximo órgano dirigente del Ejército chino, lo que le sitúa en rango tan solo por detrás de Xi, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

En un breve comunicado publicado en su página web oficial, el Ministerio añade que también ha abierto pesquisas contra otro general, Liu Zhenli, cuyo cargo es el de jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto. EFE

