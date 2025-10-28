China abre una investigación penal por secesión contra el legislador taiwanés Puma Shen

2 minutos

Pekín, 28 oct (EFE).- La Policía de la ciudad china de Chongqing anunció este martes la apertura de una investigación penal por el presunto delito de secesión contra el legislador taiwanés Puma Shen (Shen Pao-yang), una de las figuras más visibles del independentismo en la isla, según medios estatales chinos.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia oficial Xinhua, las autoridades policiales de la urbe del centro de China aseguraron que el caso se ha iniciado “de conformidad con las leyes y reglamentos” del país, entre ellos el Código Penal y unas directrices específicas sobre el castigo de delitos de secesión e incitación a la secesión.

Shen, profesor universitario y actual diputado del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), fue incluido el pasado octubre en una lista elaborada por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China (Ejecutivo) que identifica a los llamados “independentistas obstinados”.

El comunicado sostiene que el político es responsable de “iniciar y establecer la organización separatista Academia Kuma”, dedicada según Pekín a promover ideas secesionistas y a formar activistas bajo la apariencia de cursos de defensa civil.

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Chen Binhua, declaró este martes que la investigación constituye una “acción necesaria y justa” para “oponerse a la secesión y salvaguardar la unidad nacional”.

Las autoridades instaron al público a “proporcionar información relevante” y prometieron proteger la identidad de quienes colaboren con la investigación.

La Academia Kuma, fundada en 2021 en Taipéi, ofrece formación ciudadana y talleres de preparación ante emergencias.

Ha ganado notoriedad desde la invasión rusa de Ucrania, al promover la resiliencia social ante un posible conflicto con China.

Shen y su entorno ya habían sido objeto de sanciones por parte de Pekín, que en junio amplió las medidas a una empresa propiedad de su padre.

El legislador ha calificado esas acciones de represalias políticas por su labor legislativa y sus propuestas en materia de seguridad nacional. EFE

