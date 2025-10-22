China acusa a Australia de “provocación” y niega maniobras peligrosas tras incidente aéreo

Pekín, 22 oct (EFE).- China acusó este miércoles a Australia de “distorsionar los hechos” y de haber llevado a cabo una “intrusión ilegal” en su espacio aéreo sobre las islas Paracel, en el mar de China Meridional, después de que Camberra denunciara el lunes maniobras “inseguras” de cazas chinos contra un avión militar australiano.

El portavoz del Ministerio de Defensa Jiang Bin afirmó hoy en un comunicado publicado en la cuenta de Wechat -semejante a Whatsapp, censurado en China- que “las afirmaciones de Australia confunden lo correcto con lo incorrecto y buscan encubrir una grave violación de la soberanía china”.

Añadió que el Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación “organizó fuerzas para interceptar y expulsar de forma legítima, legal, profesional y contenida” a la aeronave australiana.

El Ministerio instó a Australia a “cesar de inmediato toda provocación y sensacionalismo”, a “restringir sus operaciones aéreas y navales” y a “evitar dañar las relaciones bilaterales y los lazos entre las fuerzas armadas de ambos países”.

El pasado lunes, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, denunció que un avión P-8 del Ejército de su país fue interceptado el domingo por dos cazas Su-35 chinos que lanzaron bengalas “muy cerca” de la aeronave, calificando el episodio de “inseguro y poco profesional”.

Según Marles, el aparato realizaba tareas de vigilancia rutinarias sobre el mar de China Meridional cuando se produjo el incidente.

China sostiene que el avión australiano penetró sin autorización en el espacio aéreo de las Xisha, nombre chino de las Paracel, archipiélago cuya soberanía reclama casi en su totalidad y donde mantiene instalaciones militares.

El mar de China Meridional es uno de los focos de tensión más persistentes de Asia.

Pekín reclama la mayor parte de sus aguas frente a las reivindicaciones de otros países ribereños, como Filipinas o Vietnam, y critica las patrullas aéreas y marítimas de potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos y Australia, que defienden la libertad de navegación en la zona.

El incidente del domingo se suma a otros similares ocurridos en los últimos años y refleja las fricciones que persisten entre Pekín y Camberra pese a los recientes intentos de normalizar sus relaciones comerciales. EFE

