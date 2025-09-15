The Swiss voice in the world since 1935

China acusa a EE. UU. de «socavar normas comerciales» tras presiones de Trump a la OTAN

Pekín, 15 sep (EFE).- El Gobierno chino acusó este lunes a EE.UU. de «socavar gravemente las normas comerciales internacionales», después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiese que los países de la OTAN impongan aranceles del 100 % a China con el fin de que Pekín presione a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que «las acciones de Estados Unidos constituyen una típica intimidación unilateral y coerción económica».

Lin aseveró que el comportamiento del país norteamericano «amenaza la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales».

«La postura de China sobre la ‘crisis’ ucraniana es coherente: el diálogo y la negociación transparentes son la única salida viable», agregó el vocero, al tiempo que reiteraba que su país «ha persistido en la promoción de la paz y el diálogo».

El portavoz advirtió de que «si se socavan los derechos e intereses legítimos de China», el Gobierno chino «tomará firmes represalias y protegerá firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo».

«China tiene un fuerte control sobre Rusia, y estos poderosos aranceles lo romperán», declaró Trump en redes sociales.

«Si la OTAN hace lo que digo, la GUERRA terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos», concluyó.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la que ha pedido respeto para la integridad territorial de los países, incluido Ucrania, y para las «legítimas preocupaciones» de todas las partes, en referencia a Rusia, país con el que ha profundizado sus intercambios en los últimos años. EFE

