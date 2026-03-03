China acusa a EE. UU. e Israel de «incitar un cambio de régimen» en Irán

1 minuto

Pekín, 3 mar (EFE).- China acusó este martes a Estados Unidos e Israel de «incitar un cambio de régimen» en Irán tras los ataques lanzados el pasado 28 de febrero y calificó de «inaceptable» el asesinato del líder de la república islámica, Alí Jameneí, en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning reiteró hoy en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí «viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales».

Las manifestaciones de Mao siguen a las conversaciones telefónicas que el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, mantuvo en la víspera con sus homólogos de Irán, Omán y Francia. EFE

