China acusa a Filipinas de organizar patrullas con EE. UU. en aguas disputadas

3 minutos

Pekín, 27 ene (EFE).- El Ejército chino acusó este martes a Filipinas de organizar patrullas conjuntas con Estados Unidos en aguas disputadas del mar de China Meridional, al considerar que estas actividades «perturban la situación» y «socavan la paz y la estabilidad regional», tras la reciente navegación conjunta de fuerzas de ambos países.

En un comunicado, el coronel de la Fuerza Aérea Tian Junli, portavoz del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), afirmó que Filipinas ha recurrido a «países de fuera de la región» para llevar a cabo las denominadas «patrullas conjuntas», una práctica que, según Pekín, incrementa las tensiones en una zona ya sensible.

El portavoz señaló además que, entre el 25 y el 26 de enero, fuerzas navales del Teatro del Sur realizaron patrullas «rutinarias» en aguas del mar de China Meridional, y subrayó que el EPL seguirá adoptando las medidas que considere necesarias para «salvaguardar la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos» de China.

Las declaraciones se produjeron después de que las Fuerzas Armadas de Filipinas y el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos confirmaran este martes con sendos comunicados la realización de una navegación conjunta en el arrecife de Scarborough, conocido en China como Huangyan y en Filipinas como Bajo de Masinloc, dentro de lo que Manila denomina su zona económica exclusiva.

Según las autoridades filipinas, se trató de la primera actividad marítima cooperativa bilateral entre ambos países en 2026 y la undécima desde finales de 2023.

Estados Unidos y Filipinas señalaron que la operación se llevó a cabo conforme al derecho internacional y en apoyo a la libertad de navegación, mientras que Washington reiteró su compromiso con un Indo-Pacífico «libre y abierto».

China reclama soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces con China en estas aguas. EFE

