China acusa a Taiwán de «socavar el statu quo» y «generar problemas» en el estrecho

3 minutos

Pekín/Taipéi, 18 may (EFE).- China acusó este lunes a las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán de «socavar el statu quo» en el Estrecho y de ser las «principales generadoras de problemas para la paz y la seguridad» entre Pekín y Taipéi.

«La independencia de Taiwán y la paz y estabilidad en el Estrecho son tan irreconciliables como el agua y el fuego. Oponerse a la ‘independencia de Taiwán’ y adherirse al ‘principio de una sola China’ es la única vía correcta», aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, en una rueda de prensa rutinaria.

El vocero se refirió de esta forma a unas declaraciones del presidente taiwanés, William Lai, quien señaló, dos días después de la cumbre entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, que Taiwán no será «sacrificado» ni «intercambiado» y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático «bajo presión».

«Mientras China siga sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y continúe expandiendo su poder militar con el objetivo de cambiar el statu quo regional y entre ambos lados del Estrecho, es necesario que Estados Unidos continúe vendiendo armas a Taiwán», aseveró el líder de la isla este domingo a través de su cuenta de Facebook.

En palabras de Guo, este «último acto de teatro político» de Lai es «contraproducente» y «vuelve a poner en evidencia su postura separatista y su intento de avanzar hacia la independencia de Taiwán».

«Al confabularse con fuerzas externas para buscar la independencia e intentar convertir la cuestión de Taiwán en un asunto internacional, las autoridades (taiwanesas) son las responsables de socavar el statu quo y las principales generadoras de problemas para la paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán», subrayó el portavoz.

«Cualquier intento de buscar la independencia apoyándose en fuerzas externas es una ilusión condenada al fracaso», concluyó.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

En una entrevista emitida por la cadena Fox News, Trump comentó que habló con Xi sobre Taiwán «toda la noche» y dejó en el aire la aprobación de un importante paquete de armas para la isla, al subrayar que se trata de una «muy buena ficha de negociación» para Washington.

«Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (…). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas», afirmó el magnate.

Trump también expresó su rechazo a una eventual declaración formal de independencia de Taiwán ya que, afirmó, no quiere que se produzca una «guerra». EFE

pek-jacb/llb