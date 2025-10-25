China acusa al Gobierno taiwanés de «reprimir» a los partidarios de la «reunificación»

Pekín, 25 oct (EFE).- China acusó al Gobierno taiwanés de emplear el poder judicial para «reprimir y perseguir» a los defensores de la «reunificación» con el continente, tras la condena a siete años y medio de prisión impuesta por un tribunal isleño a un teniente general retirado acusado de conspirar en favor de Pekín.

En declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua aseguró este viernes que el «incesante hostigamiento» del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) contra la «disidencia política» está ligado a su «naturaleza separatista» y su empeño por lograr la «independencia» de Taiwán.

El vocero también instó a la sociedad taiwanesa a «oponerse al abuso de poder» del PDP en su «persecución de patriotas», y advirtió a las instituciones y al personal implicado en Taiwán que quienes actúen como «peones» de las fuerzas separatistas «se enfrentarán a sanciones legales y al juicio de la historia».

Estas declaraciones tuvieron lugar un día después de que el Tribunal Superior de Taiwán condenara a siete años y medio de cárcel al teniente general retirado Kao An-kuo por presuntamente fundar una organización respaldada por China cuyo propósito era derrocar al Gobierno de la isla.

Según el fallo recogido por medios locales, Kao y su pareja, quien también fue sentenciada a seis años y medio de prisión, trataron de fundar una organización que pretendía lanzar ataques contra instituciones gubernamentales taiwanesas y establecer un «régimen interino» en la isla a la espera de la «anexión» por parte de China.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán han sido protagonistas de otros casos similares en el pasado: en agosto de 2024, ocho personas, entre ellas oficiales en activo, fueron condenadas a penas de entre 18 meses y 13 años de prisión por recopilar información de inteligencia para China.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china. EFE

