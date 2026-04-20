China adoptará contramedidas si la UE no enmienda su ley de ciberseguridad

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Pekín, 20 abr (EFE).- El Ministerio de Comercio de China informó este lunes de que adoptará las contramedidas correspondientes si la Unión Europea (UE) continúa adelante con su nueva ley de ciberseguridad, presentada en enero y que, a juicio de Pekín, discrimina a las empresas chinas.

Un portavoz del departamento afirmó, en declaraciones difundidas en la página web de la cartera, que el proyecto de ley, bajo el pretexto de la ciberseguridad y la seguridad de la cadena de suministros, introduce factores altamente subjetivos y arbitrarios.

Entre ellos, el funcionario citó la identificación de «países de preocupación en materia de ciberseguridad» y «proveedores de alto riesgo», que quedarían excluidos de las cadenas de suministro relevantes de la UE en 18 sectores, incluidos energía, transporte y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

«Esto constituye un ejemplo típico de politización y de sobre-aseguramiento de cuestiones comerciales y económicas», sostuvo.

También señaló problemas del proyecto como la violación del principio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el trato de nación más favorecida y trato nacional.

El gigante asiático también estimó que la ley excede la competencia del derecho de la UE y erosiona la autoridad de los Estados para gestionar asuntos de seguridad nacional, y consideró que podría causar un daño sustancial a las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE o afectar gravemente a las cadenas de suministro globales.

China sugirió eliminar del proyecto las disposiciones relativas a conceptos como «países de preocupación en materia de ciberseguridad», así como suprimir o modificar sustancialmente los criterios para identificar a los «proveedores de alto riesgo» y las medidas restrictivas asociadas.

El portavoz confió en que la UE no subestime su «firme determinación» de salvaguardar sus intereses nacionales y los derechos legítimos de sus empresas, ni permita un retroceso en las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Bruselas presentó en enero una nueva ley de ciberseguridad que crea un marco común para evaluar riesgos en infraestructuras críticas de la Unión Europea, sin señalar explícitamente a países o empresas concretas.

La normativa refuerza el control sobre sectores estratégicos como las redes 5G y 6G, la computación en la nube o los semiconductores, y abre la puerta a restringir o excluir a proveedores considerados de «alto riesgo».

Aunque el texto no cita nombres, la Comisión Europea ha reiterado desde 2019 sus reservas sobre la participación de compañías chinas como Huawei o ZTE en el despliegue de redes de telecomunicaciones en el bloque. EFE

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