China advierte a Japón de que «pagará un precio» si interviene en el estrecho de Taiwán

Pekín, 14 nov (EFE).- China advirtió este viernes a Japón de que «pagará un precio doloroso» si intenta intervenir militarmente en el estrecho de Taiwán, después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, afirmara que un ataque contra la isla podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Tokio.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino Jiang Bin calificó las palabras de la mandataria japonesa de «extremadamente peligrosas» y de una «grave injerencia» en los asuntos internos de China, en un comunicado.

Según el portavoz, esas declaraciones vulneran «los principios básicos de las relaciones internacionales».

«Las afirmaciones de los líderes japoneses envían una señal sumamente negativa a las fuerzas ‘independentistas’ de Taiwán y desafían el orden internacional» surgido tras la Segunda Guerra Mundial, indicó Jiang, quien acusó a Tokio de «no aprender las lecciones de la historia».

Jiang subrayó que el asunto de Taiwán «concierne exclusivamente» a China y rechazó cualquier interferencia externa.

«Si Japón se atreve a dar un paso en falso o incluso a intervenir por la fuerza en la situación en el Estrecho, chocará contra la muralla de acero del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), se golpeará la cabeza y pagará un precio doloroso», afirmó.

La reacción del Ministerio de Defensa implica un tono más contundente en la respuesta de China, que ya había convocado al embajador japonés en Pekín para presentar una protesta formal.

El viceministro de Exteriores,Sun Weidong, acusó a Takaichi de realizar comentarios «erróneos».

El clima bilateral se ha visto también tensado por un mensaje publicado y luego eliminado por el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, en el que instaba a «cortar la cabeza» de la primera ministra japonesa, lo que generó una protesta diplomática de Tokio.

Takaichi defendió esta semana que la estabilidad del Estrecho es esencial para Japón, en un contexto en el que Tokio mantiene estrechos intercambios no oficiales con Taipéi y un firme compromiso de seguridad con Estados Unidos, que podría defender Taiwán en caso de ataque por parte de China.

Taiwán, que se gobierna de forma autónoma desde 1949, es considerada por China como «parte inalienable» de su territorio, y Pekín no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación» entre la isla y el continente. EFE

