China advierte del riesgo de la IA para su seguridad nacional

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El jefe de los servicios de inteligencia de China advirtió que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, ya que potencias extranjeras podrían utilizarla para amenazar el orden social.

«Fuerzas hostiles» están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para «fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial», escribió el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, en un artículo publicado en internet este domingo.

«Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica», afirmó.

La advertencia llega en momentos en que el líder chino, Xi Jinping, tiene previsto reunirse este mes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en deben abordar la gobernanza y la seguridad de la inteligencia artificial, mientras aumentan las peticiones de un mayor control de esta tecnología.

Los líderes tecnológicos estadounidenses también han pedido que se ralentice el desarrollo de la inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió el sábado de la velocidad «imprudente» a la que se desarrolla, mientras aumentan las preocupaciones por los riesgos de los sistemas informáticos superinteligentes.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó que coincidía con la valoración de Amodei.

Pero Chen advirtió de que la inteligencia artificial es ahora «el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y un nuevo terreno para la rivalidad estratégica entre las grandes potencias».

Sin mencionar los riesgos existenciales ni la necesidad de frenar los avances tecnológicos, señaló las capacidades avanzadas de piratería informática de Claude Mythos, de Anthropic, y ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, que potencialmente «plantean graves riesgos para las infraestructuras de información críticas de China».

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