China afirma que adoptó «medidas de control» contra buques filipinos en atolón disputado

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Pekín, 24 jul (EFE).- La Guardia Costera de China (CCG) manifestó este viernes que adoptó «medidas de control» contra varios buques filipinos en aguas próximas al atolón de Scarborough, en el mar de China Meridional, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Pekín y Manila en esta zona.

«El 24 de julio, la Guardia Costera de China adoptó, conforme a la ley, medidas de control contra varios buques filipinos que desarrollaban actividades ilegales en aguas bajo jurisdicción china de la isla Huangyan», indicó el organismo marítimo en un breve comunicado difundido a primera hora del viernes.

Este incidente, del que se desconocen detalles concretos, tuvo lugar un día después de que la CCG anunciara la expulsión de dos buques oficiales filipinos de las inmediaciones de este atolón, conocido en Filipinas como bajo de Masinloc y como Huangyan en China.

La Guardia Costera de Filipinas, por su parte, denunció este jueves que los guardacostas chinos dispararon cañones de agua a presión contra dos de sus embarcaciones, unas acciones que, a juicio de Manila, «pusieron en peligro al personal filipino que participaba en una misión puramente humanitaria» en la zona.

Estos dos sucesos se produjeron en una semana marcada por una nueva escalada entre China y Filipinas en el mar de China Meridional, después de que ambos países intercambiaran acusaciones por un incidente registrado el lunes cerca del arrecife Second Thomas, donde Manila mantiene encallado desde 1999 el buque Sierra Madre con una pequeña guarnición.

Filipinas sostiene que sus lanchas se acercaron a un buque chino «sin carácter confrontativo» y que personal chino golpeó «de manera violenta y agresiva» a uno de sus militares, mientras que Pekín acusa a las embarcaciones filipinas de embestir a una patrullera china y atacar a sus agentes con remos y otras herramientas.

La ministra filipina de Exteriores, Theresa Lazaro, trasladó el miércoles una «enérgica protesta» a su homólogo chino, Wang Yi, en una reunión en los márgenes de la cita de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, mientras que Wang expresó a su vez una protesta por las acciones filipinas.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE

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