China afirma que el acuerdo con Canadá «no apunta a terceros», tras la amenaza de Trump

China afirmó el lunes que su nuevo acuerdo comercial preliminar con Canadá «no apunta contra terceros», luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100% sobre los productos canadienses.

Ante la guerra comercial iniciada por Trump, el primer ministro canadiense, Mark Carney, apuesta especialmente por la búsqueda de nuevos mercados en Asia y Europa.

En este contexto, en enero firmó en Pekín, según sus propias palabras, «un acuerdo comercial preliminar, pero histórico, destinado a eliminar los obstáculos al comercio y reducir los aranceles» con China.

Trump, que se opone a esta iniciativa, afirmó el sábado que impondría «aranceles del 100%» a las importaciones canadienses en Estados Unidos en caso de que se llegara a un acuerdo comercial entre Canadá y China.

«Para China, las relaciones entre Estados deben basarse en una lógica de beneficio mutuo, no en un juego de suma cero, y en la cooperación, no en la confrontación», reaccionó el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

«China y Canadá han establecido un nuevo tipo de alianza estratégica (…) No apunta contra ningún tercero, sirve a los intereses comunes de ambos pueblos y también contribuye a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad del mundo», subrayó durante una rueda de prensa.

El acuerdo preliminar entre Pekín y Ottawa prevé, en particular, permitir la entrada en Canadá de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con aranceles preferenciales del 6,1%, según Carney.

