China agradece los «esfuerzos» de Malasia por reanudar la búsqueda del vuelo MH370

Pekín, 3 dic (EFE).- China agradeció este miércoles los «esfuerzos» de Malasia después de que las autoridades de ese país anunciaran un plan para reanudar la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo poco después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró haber «tomado nota» del anuncio del Ejecutivo malasio.

El Ministerio de Transporte de Malasia informó de que la empresa Ocean Infinity y el Gobierno comenzarán el 30 de diciembre las operaciones de búsqueda durante un total de 55 días, de forma intermitente.

Ocean Infinity es una compañía de robótica y exploración de fondos marinos con sede en EE.UU. y Reino Unido que lleva años colaborando en la búsqueda del avión, desaparecido el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a la capital china.

Al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam, alguien en cabina apagó manualmente el sistema de comunicaciones y la señal del transpondedor se perdió.

Poco después, el avión, un Boeing 777, cambió de rumbo de forma manual -no de forma mecánica o con el piloto automático- al hacer un giro brusco a la izquierda y dirigirse de regreso en dirección suroeste sobre la península de Malasia, para después volver a virar y finalmente abandonar la zona de radar.

Según la investigación oficial, el avión voló unas 6 horas más hacia el océano Índico hasta supuestamente quedarse sin combustible y caer al agua.

El satélite británico de comunicaciones Inmarsat3 -estacionado sobre el océano Índico- registró de manera intermitente señales del MH370 hasta su supuesto accidente a casi 2.000 kilómetros al oeste de la ciudad australiana de Perth.

En la investigación las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista o un suicido por parte de un pasajero o un miembro de la tripulación, pero no encontraron ninguna prueba al respecto.

A bordo del Boeing 777 viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, dos iraníes, un ruso, un holandés y un taiwanés. EFE

