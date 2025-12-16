China anuncia aranceles definitivos de hasta el 19,8 % al cerdo europeo durante cinco años

1 minuto

(Corrige el año de inicio en el primer párrafo)

Shanghái (China), 16 dic (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció hoy que, tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8 % al cerdo proveniente de la Unión Europea (UE) en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

No obstante, estos gravámenes, que se aplicarán durante cinco años a partir de mañana, son sensiblemente inferiores a los de hasta un 62,4 % que había anunciado contra el porcino europeo de manera temporal el pasado mes de septiembre.

Según el anuncio que hizo hoy Comercio en su página web, los aranceles irán desde el 4,9 % aplicado únicamente a la española Litera Meat, una de las firmas tomadas como muestra en las pesquisas, hasta el mencionado 19,8 %, que se impondrá a las compañías que no colaboraron y también a la holandesa Vion.

Para las firmas que colaboraron con la investigación, entre las que destacan varias españolas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa será del 9,8 %.

La investigación era especialmente importante para España, ya que es uno de los principales proveedores de porcino para el gigante asiático, al que destinó casi el 20 % del volumen de sus exportaciones de esa partida el año pasado. EFE

vec/jacb/rml