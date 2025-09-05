China anuncia aranceles temporales de hasta un 62 % a la carne de cerdo de la UE

1 minuto

Shanghái (China), 5 sep (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció hoy que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta un 62,4 % a una serie de productos porcinos y derivados en el marco de una investigación ‘antidumping’ en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio indica que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas; para las que sí, el arancel será de un 20 %, excepto en las compañías tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6 % de la española Litera Meat al 32,7 % de la holandesa Vion.

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de firmas europeas que estaría «causando daños» al sector chino.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España. EFE

vec/jgb