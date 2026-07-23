China anuncia dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

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Pekín/Taipéi, 23 jul (EFE).- China inició este jueves dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, concretamente en un área frente a la costa de la provincia suroriental de Fujian, según un aviso de navegación publicado por la Administración de Seguridad Marítima (MSA) provincial.

El aviso delimita dos zonas en torno a la isla china de Dongshan, la segunda mayor de la provincia, donde las maniobras se desarrollarán entre las 06:00 y las 18:00 horas del jueves (de las 22:00 GMT del miércoles a las 10:00 GMT del jueves) y continuarán el viernes en el mismo horario, con prohibición de entrada a todo tipo de buques.

Por el momento, ni el Comando del Teatro Oriental de Operaciones, la rama del Ejército chino encargada de las actividades en torno a Taiwán, ni el Ministerio de Defensa taiwanés se han pronunciado sobre estas maniobras. EFE

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