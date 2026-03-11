China anuncia la reanudación del tren internacional de pasajeros entre Pekín y Pionyang

Pekín, 11 mar (EFE).- China y Corea del Norte reanudarán a partir de este jueves el servicio de trenes internacionales de pasajeros entre Pekín, la ciudad china de Dandong y Pionyang, después de que fuese interrumpido en 2020 por la pandemia de covid-19, anunció en la red social Weibo el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

La compañía indicó este martes que los trenes circularán en ambos sentidos entre las capitales de los dos países cuatro días por semana, mientras que la conexión entre Dandong, ciudad fronteriza de la provincia china de Liaoning, y Pionyang operará diariamente.

El trayecto entre Pekín y la capital norcoreana se realizará mediante dos vagones para pasajeros internacionales acoplados a trenes ya existentes dentro de cada país.

La conexión ferroviaria se reanudará así tras quedar interrumpida en 2020 cuando ambos países comenzaron a aplicar estrictos cierres fronterizos a raíz de la pandemia de covid-19.

El convoy partirá de la estación de Pekín a las 17:26 hora local y, tras pasar por ciudades como Tianjin y Shenyang, llegará a Dandong, donde se conectará con un tren que cruzará la frontera hacia Sinuiju antes de continuar hasta Pionyang, con llegada prevista a las 18:07 del día siguiente.

En sentido inverso, el tren saldrá de Pionyang a las 10:26 hora local y, tras realizar el mismo recorrido en sentido contrario, llegará a la capital china a las 8:40 del día siguiente.

Los trámites de inmigración se realizarán en los puestos fronterizos de Dandong, en el lado chino, y de Sinuiju, en Corea del Norte, mientras que los billetes ya pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en varias ciudades chinas y en la estación de Pionyang, según el comunicado.

El Grupo Estatal de Ferrocarriles de China señaló que la iniciativa «tiene como objetivo facilitar aún más el intercambio de personas, la cooperación económica y comercial, y las interacciones culturales» entre China y Corea del Norte.

El mes pasado, el presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Kim Jong-un por su reelección como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, un gesto simbólico que consolida la figura del líder, al tiempo que resaltó las «relaciones amistosas» entre Pekín y Pionyang.

China es todavía el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un escenario marcado por las sanciones internacionales a Pionyang y por la creciente cooperación militar de este país con Rusia. EFE

