China anuncia que proporcionará ayuda humanitaria a Irán y al Líbano

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Pekín, 17 jun (EFE).- El Gobierno de China anunció este martes una nueva ronda de ayuda humanitaria a Irán y al Líbano, con el fin de ayudar a sus pueblos en las labores de recuperación y reconstrucción tras la catástrofe humanitaria causada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Medio.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pekín siente una «profunda preocupación» por los efectos que ha desatado el conflicto en la región.

«Teniendo en cuenta las necesidades reales actuales, China ha decidido proporcionar próximamente una nueva ronda de ayuda humanitaria a Irán y al Líbano, con el fin de ayudar aún más a sus pueblos en las labores de recuperación y reconstrucción, así como en la mejora de las condiciones económicas y sociales», subrayó el portavoz.

Además, Lin señaló que China continuará promoviendo el diálogo y las negociaciones de paz para contribuir al pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

Pese a que este domingo Estados Unidos e Irán anunciaron un pacto para poner fin a más de 100 días de guerra en la región, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este miércoles de que Israel ha mantenido sus operaciones militares en territorio libanés.

Según el mando militar iraní, las acciones israelíes han causado nuevas víctimas en el Líbano y contradicen los compromisos de desescalada impulsados por Washington y Teherán.

Desde el inicio del conflicto, China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos. EFE

imh/ah