China anuncia que sus exportaciones escalaron un 19,4% en mayo, por encima de lo esperado

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Las exportaciones de China se dispararon en mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales publicados este martes, mientras la segunda economía mundial sigue haciendo frente a la presión derivada de la guerra en Oriente Medio.

Los envíos al extranjero de la potencia manufacturera asiática aumentaron un 19,4% interanual el mes pasado, informó la Administración General de Aduanas (GAC).

Este crecimiento superó la previsión del 15% de los economistas encuestados por la agencia financiera Bloomberg.

En cuanto a las exportaciones de China dirigidas a Estados Unidos, estas crecieron un 35,4% interanual en el mismo mes, según mostraron los datos oficiales menos de un mes después de la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al finalizar su viaje, el magnate republicano había adelantado avances en la distensión comercial entre las dos potencias.

Por su lado, las importaciones a China también se dispararon en mayo, un 27,4% año contra año, lo que también batió la estimación del 26% de Bloomberg.

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