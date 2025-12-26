China anuncia sanciones a 20 empresas de Defensa de EEUU por venta de armas a Taiwán

1 minuto

Pekín, 26 dic (EFE).- China anunció este viernes sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con el sector de Defensa y contra diez de sus altos directivos por «participar en el suministro de armas a Taiwán durante los últimos años».

En un comunicado publicado en su página web oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó sanciones vigentes a partir de hoy mismo contra empresas del país norteamericano como Boeing, Northrop Grumman Systems, L3Harris o VSE.

La Cancillería advirtió en otro texto de que «la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja que no se debe cruzar» en las relaciones entre Pekín y Washington. EFE

aa/rml