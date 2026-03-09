China anuncia un aumento del 1,3% en el índice de precios al consumidor de febrero

Los precios al consumidor de China aumentaron 1,3% en febrero, el nivel más alto en tres años, según datos oficiales divulgados el lunes.

El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, subió 1,3% interanual el mes pasado, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El incremento supera el 0,2% de incremento registrado en enero, que a su vez había bajado desde el 0,8% de diciembre.

También superó el 0,9% de aumento proyectado en un sondeo de la agencia financiera Bloomberg.

Las autoridades chinas han llamado a aumentar el gasto interno en el país, en especial durante el reciente festivo del Año Nuevo Lunar, cuando suele haber aumentos en los viajes y las compras.

El gobierno chino anunció una meta de crecimiento anual de 4,5 a 5% para 2026.

Se trata de la meta más baja desde 1991, según una investigación de AFP, con excepción de 2020 cuando no se estableció un objetivo de expansión en momentos que la economía sufría el impacto de la pandemia de covid-19.

