China anuncia una negociación con EEUU para reducir los aranceles por miles de millones de dólares

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China acordó trabajar con Estados Unidos para reducir los aranceles que afectan a decenas de miles de millones de dólares en bienes de ambas partes, según un comunicado oficial chino publicado este miércoles, pocos días después de la visita del presidente Donald Trump a Pekín.

Las dos principales economías del mundo pasaron gran parte de 2025 enzarzadas en una guerra comercial cada vez más intensa, hasta que ambos líderes alcanzaron una tregua de un año durante su encuentro en Corea del Sur en octubre.

Como resultado de su cumbre de la semana pasada, se creó un consejo comercial, bajo cuyos auspicios «ambas partes acordaron en principio debatir un acuerdo marco para la reducción recíproca de aranceles sobre productos de escala equivalente», según el comunicado distribuido por el Ministerio de Comercio chino.

Los recortes arancelarios previstos afectarán a mercancías por un valor de «30.000 de dólares o más por cada parte», añade el documento difundido en internet y atribuido a un funcionario bajo anonimato.

China espera que «la parte estadounidense cumpla su compromiso» adquirido durante la reciente ronda de negociaciones, aseguró la dependencia, y pidió una prórroga de los acuerdos de tregua comercial alcanzados el año pasado.

El Ministerio de Comercio también informó que el gigante asiático restablecerá los registros de algunos exportadores de carne de res de Estados Unidos, tras su caducidad el año pasado en el momento álgido de las tensiones con Washington.

Al confirmar otro resultado de la cumbre entre Xi y Trump, el ministerio dijo que China comprará 200 aviones al gigante aeroespacial estadounidense Boeing, aunque no especificó de qué modelo.

Medios de comunicación estadounidenses habían informado durante varios meses que Pekín estaba a punto de realizar un importante pedido a Boeing que incluiría 500 aviones de pasillo único 737 MAX y unos 100 787 Dreamliners y 777 de mayor tamaño.

En cuanto al suministro de tierras raras, un sector crítico dominado por China y objeto de severas restricciones a la exportación implementadas el año pasado, la declaración no brindó muchos detalles.

«Ambas partes trabajarán juntas para estudiar y resolver las preocupaciones legítimas y legales de cada una», señaló.

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