China anuncia visita de Albares esta semana y destaca «estrechos intercambios» con España

2 minutos

Pekín, 13 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realizará una visita oficial a China entre los próximos martes y miércoles, informó este lunes la Cancillería del país asiático, que destacó los «estrechos intercambios» entre Pekín y Madrid.

El viaje se llevará a cabo por invitación del titular chino de Exteriores, Wang Yi, indicó el comunicado difundido por el Ministerio chino.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian subrayó hoy en una rueda de prensa que España es «un importante socio estratégico en Europa» para China y expresó su confianza en que la visita de Albares contribuya a reforzar la cooperación bilateral.

Lin aseveró que las relaciones entre ambos países «mantienen estrechos contactos de alto nivel», con una confianza política «en consolidación» y una cooperación práctica que «ha dado resultados fructíferos» e «impulsado el desarrollo económico y mejorado las condiciones de vida de las personas en ambos países».

El portavoz recordó que este año se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y España, y afirmó que el viaje de Albares permitirá «profundizar el entendimiento y el apoyo mutuos y promover el desarrollo de alto nivel» de esa relación.

El portavoz chino adelantó que las reuniones entre Albares y funcionarios chinos «abordarán las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común».

El viaje de Albares se producirá después de que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizase una visita a China el pasado abril, durante la cual se reunió con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.

Sánchez describió entonces a China como un «socio imprescindible para enfrentar los desafíos globales», con el que defendió seguir desarrollando las relaciones tanto españolas como europeas.

Por su parte, la Cancillería china aseguró que aquel viaje fue «un éxito» que demostró «la determinación de ambas partes de ampliar sus vínculos». EFE

aa/vec/ah