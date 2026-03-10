China aplica su mayor subida del combustible en casi cuatro años tras repunte del petróleo

2 minutos

Pekín, 10 mar (EFE).- China elevó este martes los precios minoristas de la gasolina y el diésel tras el reciente encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, en lo que supone la mayor subida en casi cuatro años.

La medida fue anunciada este lunes por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación económica del país, que indicó en un comunicado que el ajuste entró en vigor en la medianoche entre el 9 y el 10 de marzo.

Medios financieros locales señalaron que se trata de la mayor subida de los precios de los combustibles en el país desde marzo de 2022, es decir, en cerca de cuatro años, con incrementos de 695 yuanes (100,6 dólares) por tonelada para la gasolina y de 670 yuanes (97 dólares) para el diésel.

El regulador explicó que el aumento responde a la evolución de los precios internacionales del crudo durante el último ciclo de revisión, calculado a partir de la media registrada en los diez días laborables previos.

El organismo también instó a las principales compañías petroleras del país, entre ellas China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a organizar la producción y el transporte para garantizar el suministro estable en el mercado interno.

Asimismo, pidió a las autoridades locales reforzar la supervisión del mercado y sancionar posibles infracciones de la normativa de precios.

China revisa los precios minoristas de gasolina y diésel aproximadamente cada diez días laborables, en función de la evolución del crudo internacional y teniendo en cuenta factores como los costes de procesamiento, los impuestos, la distribución y los márgenes.

El ajuste se produce en un contexto de tensiones en Oriente Medio que han elevado la preocupación por la estabilidad del suministro energético global.

Pekín señaló este martes, a través de su Cancillería, que adoptará las «medidas necesarias» para salvaguardar su seguridad energética y ha pedido garantizar flujos de energía «estables y fluidos» ante el impacto del conflicto en la producción y las rutas de exportación en la región. EFE

gbm/alf