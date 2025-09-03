The Swiss voice in the world since 1935

China apoya a Indonesia «en el restablecimiento del orden», dice Xi a su homólogo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 3 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo hoy una reunión con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, en la que señaló que su país «apoya a Indonesia en el restablecimiento del orden y la estabilidad lo antes posible», tras varias jornadas de protestas en el país insular que han dejado al menos 10 muertos.

El mandatario indonesio asistió hoy en Pekín al desfile conmemorativo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico pese a que el sábado había cancelado su asistencia debido a la agitación civil que sacude el país que lidera.

Xi indicó que el hecho de que su homólogo haya asistido finalmente al evento «demuestra la importancia que concede a las relaciones entre China e Indonesia pese a las dificultades», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El mandatario chino aseveró que «apoya la administración del presidente, apoya a Indonesia en el restablecimiento del orden y la estabilidad lo antes posible, y apoya el desarrollo y el crecimiento» del país del sudeste asiático.

«China e Indonesia siempre han mantenido el espíritu de independencia y autosuficiencia», aseguró Xi, que añadió que «como grandes potencias del ‘Sur Global’, China e Indonesia deben trabajar juntas para oponerse a la intimidación unilateral y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales».

Por su parte, el presidente indonesio dijo que «la situación nacional se está estabilizando», según la Cancillería china.

Prabowo indicó que «las relaciones con China son una prioridad absoluta en la política exterior de Indonesia»

Agrupaciones civiles salieron hoy a las calles por décimo día consecutivo en Indonesia para protestar por un aumento de los ingresos de los diputados, después de jornadas convulsas que dejan al menos 10 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Las primeras manifestaciones tuvieron lugar el lunes de la semana pasada en Yakarta, al conocerse que los miembros de la cámara baja indonesia pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o 12.000 euros tras un aumento de presupuesto, y posteriormente se extendieron fuera de la capital.

Estudiantes y organizaciones sindicales alegan que la mayoría de los trabajadores de la principal economía del Sudeste Asiático ganan menos del 3 % del mencionado monto por un mes de trabajo.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) cifran en «al menos diez» las muertes computadas durante las protestas que sacuden Indonesia desde el 25 de julio. EFE

aa/jco/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR