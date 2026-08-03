China aprueba ocho nuevos reactores nucleares por 23.700 millones de dólares

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Pekín, 3 ago (EFE).- China aprobó recientemente la construcción de ocho nuevos reactores nucleares en cuatro proyectos, con una inversión total de más de 160.000 millones de yuanes (unos 23.700 millones de dólares), informó este lunes el portal financiero Yicai.

El Consejo de Estado (Ejecutivo) dio luz verde a los proyectos, con un coste estimado de unos 20.000 millones de yuanes (3.000 millones de dólares) por reactor, todos ellos basados en tecnologías nucleares de tercera generación desarrolladas en China.

Los proyectos aprobados son la segunda fase de la central de Jinqimen, en la provincia oriental de Zhejiang; la primera fase de Zhuanghe, en Liaoning (noreste); la tercera fase de Taipingling, en Cantón (sureste), y la primera fase de Laiyang, en Shandong (este).

Los tres primeros emplearán la tecnología Hualong One, un reactor de agua a presión de tercera generación desarrollado por China, mientras que Laiyang utilizará Guohe One, otro reactor del mismo tipo y generación concebido por otra entidad del país asiático.

Según la prensa especializada china, Jinqimen II y Taipingling III funcionarán además como proyectos de demostración de la versión Hualong One 2.0, presentada como una evolución con mejores indicadores de seguridad y rentabilidad.

China ha aprobado 49 reactores nucleares desde 2022, con una inversión total próxima a un billón de yuanes (148.100 millones de dólares), en una fase de rápido desarrollo que Pekín enmarca en sus objetivos de seguridad energética, autosuficiencia tecnológica y reducción de emisiones.

La Administración Nacional de Energía señaló recientemente que entre 2021 y 2025 China autorizó 46 unidades nucleares y que su territorio cuenta con 120 reactores en operación, construcción o aprobados, con una capacidad total de 135 millones de kilovatios, la mayor escala del mundo.

El nuevo plan energético para el periodo 2026-2030 prevé desarrollar la energía nuclear de forma «segura y ordenada».

China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, se fijó como objetivo alcanzar su pico de emisiones de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060. EFE

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